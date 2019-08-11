رياضة | تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة للمواهب الشابة في كرة القدم العربية

أبدى المستشار تركي آل الشيخ مالك فريق نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عزمه استقدام بعض المواهب الشابة من الدول العربية للإنضمام إلى أكاديمية الفريق الإسباني وتجهيزهم ليكونوا نجوم كبار مستقبلاً.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية ... سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق وسندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونو نجوم المستقبل شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين ... لمستقبل مشرق في كرة القدم.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ سبق وأن ترك حصته في نادي بيراميدز لسالم الشامسي من أجل شراء ناد في الدول الأوروبية ووقع إختياره على نادي ألميريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.