رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد 11 / 8 / 2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد 11 / 8 / 2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق تشيلسي اليوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب الأولدترافورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب فريق تشيلسي في المنافسة على لقب البريميرليج مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، بالرغم من العقوبة على الفريق بعدم التعاقد مع لاعبين لمدة فترتين قيد متتاليتين.

ويرغب مانشستر يونايتد في عودة هيبته في إنجلترا، بعد الموسم الماضي الكارثي، وعدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا واللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

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