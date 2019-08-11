رياضة | مخطط الأهلي لضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط الأهلي لضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع إسلام عيسى نجم فريق بيراميدز في يناير المقبل أو بنهاية الموسم القادم على أقصى تقدير.

وانتقل إسلام عيسى من نادي المصري البورسعيدي إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية بعد منافسة مع الأهلي.

وتواصل مسؤول بارز بلجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز لوضع سيناريو ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي أو في نهاية الموسم المقبل خاصة بعدما رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضم اللاعب مباشرة من المصري بسبب جماهير الأهلي وأحداث بورسعيد التي لم تنس حتى الآن.

ومن الأرجح أن يحترف اللاعب لفترة بسيطة في أحد الدوريات العربية أو الانتقال إلى الأهلي مباشرة بعد عودة العلاقات بين الأهلي وبيراميدز بصفقة مجدي أفشة.