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جدة - عمرو شويل ينطلق موعد مباراة الأهلى واطلع برة اليوم الأحد 11-8-2019 فى ذهاب دور الـ 64 من دورى أبطال أفريقيا فى تمام السابعة مساء.

ملعب مباراة الاهلى واطلع برة



يحتضن ملعب برج العرب مباراة الأهلى واطلع برة اليوم الأحد 11-8-2019 فى ذهاب دور الـ 64 من دورى أبطال أفريقيا فى تمام السابعة مساءا.

قائمة الأهلى لمباراة اطلع برة



أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع برة، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.

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مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلى واطلع بره



استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة اطلع برا السوداني بسبب عقد زفافه غدا في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

وأستبعد الجهاز الفني للاهلى بقيادة لاسارتى ، الثنائي شريف اكرامي ووليد سليمان لعدم اكتمال شفائهما وصلاح محسن بعد وفاه والده.

لاسارتى يسعى لاستعادة ثقة الجماهير فى مباراة الاهلى وطلع برة



ويسعى مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى إلى استعادة ثقة الجماهير الأهلاوية والتأكيد على قدرته بإعادة اللقب الإفريقى إلى أحضان الجزيرة، بعد أن تسبب فى إضاعته بالموسم الماضى عقب الخسارة الكبيرة بخماسية نظيفة أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.