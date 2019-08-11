شكرا لقرائتكم رابطة الأندية المحترفة للقسم الأول فى أزمة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجه رابطة الأندية المحترفة للقسم الأول أزمة بعد رغبة أكثر من شخص للترشح للرئاسة وعدم تركها بالتزكية لمحمود الشامي رئيس الرابطة في الموسم المنقضي.

من المقرر ان يتم تحديد موقف انتخابات رابطة الأندية وإقامتها من عدمه خلال الساعات المقبلة وفي حالة الاستقرار علي اقامتها سيتم اختيار 5 أعضاء بالاضافة الي عضوين يتم ترشيحهم من قبل اتحاد الكرة ويتم انتخاب رئيس ونائب من بين الـ7 أسماء المرشحين.

كان الأهلى رشح عدلى القيعى لتمثيل الاحمر فى اللجنة، بينما رشحت اندية الاتحاد السكندرى وسموحة واف سى مصر محمود الشامى لتمثيلهم، واختار ناديا المصرى والإسماعيلى حمادة المصرى مندوبا عنهما