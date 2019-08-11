شكرا لقرائتكم رابطة الأندية المحترفة للقسم الأول فى أزمة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجه رابطة الأندية المحترفة للقسم الأول أزمة بعد رغبة أكثر من شخص للترشح للرئاسة وعدم تركها بالتزكية لمحمود الشامي رئيس الرابطة في الموسم المنقضي.
من المقرر ان يتم تحديد موقف انتخابات رابطة الأندية وإقامتها من عدمه خلال الساعات المقبلة وفي حالة الاستقرار علي اقامتها سيتم اختيار 5 أعضاء بالاضافة الي عضوين يتم ترشيحهم من قبل اتحاد الكرة ويتم انتخاب رئيس ونائب من بين الـ7 أسماء المرشحين.
كان الأهلى رشح عدلى القيعى لتمثيل الاحمر فى اللجنة، بينما رشحت اندية الاتحاد السكندرى وسموحة واف سى مصر محمود الشامى لتمثيلهم، واختار ناديا المصرى والإسماعيلى حمادة المصرى مندوبا عنهما
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الأندية المحترفة للقسم الأول فى أزمة .. اعرف السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.