برشلونة يسحق نابولي وديًا برباعية نظيفة

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا عريضا على نابولى الإيطالي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التى جمعتهما مساء السبت وديًا بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
حملت رباعية برشلونة توقيع كل من لويس سواريز "هدفان"، وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلى فى الشوط الثانى بعد نهاية الشوط الأول بدون أهداف.
وجاءت أهداف برشلونة ضد نابولى بعد مضايقات كوستاس مانولاس مدافع نابولى للويس سواريز نجم برشلونة فى الشوط الأول بالإشارة إلى رقم 3 بأصابعه لتذكيره بريمونتادا روما فى دورى أبطال أوروبا عندما سجل المدافع اليونانى بقميص نادى العاصمة الإيطالية والذى أطاح ببرشلونة من البطولة فى مباراة درامية انتهت 3/0 بعد خسارة الذهاب بنتيجة 4/1، قبل أن ينتقل إلى نابولى.
ورد برشلونة على إشارة مانولاس بحفلة أهداف ليحسم الودية الثانية بين الفريقين بالفوز أيضًا بعدما تغلب على الفريق الإيطالى يوم الخميس الماضى بنتيجة 2/1.
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