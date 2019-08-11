شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح لاعبيه إجازة اليوم لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم الأحد وذلك لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم بعد انتهاء الفريق من خوض ودية 6 أكتوبر التى أقيمت أمس السبت على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق ديكاداها الصومالى فى المباراة المقرر لها التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد الإثنين على ملعبه استعدادا للمواجهة مع بطل الصومال.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقاً يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة بطل الصومال حيث سيخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه يوم الأربعاء ثم يعلن طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق القائمة التى ستدخل معسكرا مغلقا فى نفس اليوم استعدادا للمباراة على أن يخوض الفريق لتدريباته يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت فى المران الأخير قبل المواجهة مع الفريق الصومالى.