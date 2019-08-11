شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم ومساك سوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق مسئولى الاسماعيلى الزمن من أجل ملف الصفقات الجديدة للدراويش قبل غلق باب القيد المحلى لاسيما أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمود جابر أوصى بضرورة التعاقد مع مهاجم ومساك سوبر .

وطالب الجهاز الفنى لجنة التعاقدات بالاسماعيلى بضرورة أن يكون اللاعبان من نوعية الصفقات السوبر وإلا فليس هناك حاجة لتكدس قائمة اللاعبين بصفقات جديدة لن تستطيع حجز مكان أساسى فى تشكيلة الدراويش بالموسم الجديد .

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وابراهيم ابو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .