موعد مباراة الأهلي وبطل جنوب السودان "اطلع بره" .. والقناة الناقلة

رضا علي يستهل النادي الاهلي مشواره الافريقي اليوم امام بطل جنوب السودان "اطلع بره" ضمن منافسات الذهاب بالدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة النادي الاهلي :

محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني. موعد المبارة : Advertisements ويلتقي الفريقان في تمام الثامنة من مساء السبت القناة الناقلة : وتذاع المبارة علي قناة on sport

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