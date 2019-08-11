مباريات الأحد.. الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي.. و3 مباريات نارية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عودة مباريات الدوري المصري، بمواجهة الزمالك والجونة المقرر لها مساء الأحد 11 أغسطس 2019.

ويبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة فريق إطلع بره بطل جنوب السودان.

ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز منافساته بإقامة ثلاث مباريات مساء اليوم الأحد.

تفاصيل موعد والقنوات الناقلة للمباراة:

دوري أبطال أفريقيا

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إطلع برة × الأهلي .. الموعد 20:00 - القناة الناقلة أون سبورت

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × وولفرهامبتون.. الموعد 15:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 1HD.

نيوكاسل × آرسنال - الموعد 15:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 2 HD.

مانشستر يونايتد × تشيلسي - الموعد 17:30 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 2 HD.