تصريحات السبت| مدرب أستون فيلا يعلق على مستوى تريزيجيه.. وجهاد جريشة يكشف هدفه القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 10 أغسطس 2019.

سمير عثمان: تجربة الحكام الأجنبية سيئة.. وحكم الـ "var" يقلل من الأخطاء

أكد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تجربة الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم الماضي كانت سيئة للغاية.

المقاصة: نريد دخول التاريخ على حساب الزمالك بالكأس

كشف عادل مصطفى المدرب العام لفريق مصر المقاصة عن تجهيز الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو" لاعبي الفريق الفيومي من الناحية النفسية قبل مباراة الزمالك في كأس مصر.

رئيس الزمالك: فيريرا وافق على تدريب الفريق بشرط.. والحسم الثلاثاء

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أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك 6 مرشحين لتدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد، بينهم المدير الفني البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا، مشيرًا إلى أنه وافق على العودة إلى القلعة البيضاء.

ديسابر: بدأت التركيز في مباراة الأهلي

قال المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه بدأ الآن التركيز في مباراة الأهلي المقبلة والتي تأتي ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

أول تعليق مع مدرب أستون فيلا على مستوى تريزيجيه

صرح ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا أنه سعيد بالمستوى الذي قدمه محمود حسن "تريزيجيه" في الدور الدفاعي، فيما اعتبر انه كان قادرًا على قتل المباراة بتسجيل الهدف الثاني.

جهاد جريشة يكشف هدفه القادم ويتحدث عن لقاء لا ينساه في مسيرته

أكد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، أنه يستهدف انهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.