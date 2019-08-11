سمير عثمان: تجربة الحكام الأجانب سيئة.. وحكم الـ "var" يقلل من الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تجربة الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم الماضي كانت سيئة للغاية.
وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن الموسم الماضي كان به العديد من الظروف التي دفعت لجنة الحكام بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات المسابقة.
وأضاف، أن تواجد الحكم الأجنبي في بعض المباريات لم يوفي مبدأ تكافيء الفرص خلال تلك المباريات، مؤكدا أن ذلك لم يكن عيبا من لجنة الحكام.
وشدد على ضرورة الحفاظ على هيبة الحكم المصري، لكن ذلك سيتم عن طريق توفير كل الأدوات التي تساعده على تحقيق النجاح في مجاله.
وأوضح، أن الاستعانة بحكم الفيديو سيقلل بالتأكيد من الأخطاء خلال إدارة المباريات، لكن تلك التجربة ستحتاج لبعض الصبر.
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