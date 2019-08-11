برشلونة يسحق نابولي برباعية وديًا



حقق برشلونة انتصارا برباعية نظيفة على نابولي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، خلال المُعسكر المُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.



سجل لبرشلونة لويس سواريز "هدفين" في الدقيقتين 48 و58، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 56، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 63.



واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على طريقة لعب (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ألبا، لينجليت، بيكيه، وسيميدو، وفي الوسط ألينيا، دي يونج، وسيرجي روبيرتو، وثلاثي هجومي جريزمان، ديمبلي، وسواريز.



وعلى الجانب الآخر، اعتمد كارلو أنشيلوتي على طريقة (4-4-2)، بوجود ميريت في حراسة المرمى أمامه هيساي، مانولاس، فلاد، وغلام، وفي الوسط فيردي، آلان، رويز، وإلماس، والثنائي الهجومي ميرتينز وميليك.



أول تهديد صريح كان من الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، الذي استقبل تمريرة عرضية من زميله لويس سواريز، وسدد لكن بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 13.



وكان برشلونة هو الطرف الأكثر خطورة، نظرًا لسيطرته على الكرة، وسط تراجع كبير للاعبي نابولي في المنطقة.



وجاءت ثاني محاولات البارسا في الدقيقة 35، عبر الفرنسي عثمان ديمبلي والذي استقبل كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكنها اصطدمت بدفاع البارتينوبي.



وكاد ديمبلي أن يفتتح التسجيل للبلوجرانا، حيث انطلق وتوغل بين دفاعات نابولي، وسدد كرة قوية على يمين الحارس ميريت، الذي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 41.



وواصل ميريت التألق، حيث تصدى لتسديدة من لويس سواريز مهاجم برشلونة في الدقيقة 43، الذي استقبل تمريرة سحرية من عثمان ديمبلي في منطقة الجزاء.



وأهدر فابيان رويز لاعب نابولي فرصة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حيث استلم كرة عرضية أمام مرمى برشلونة، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر.



ومع بداية الشوط الثاني، نجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، حيث سدد الفرنسي أنطوان جريزمان كرة تصدى لها ميريت، لترتد للأوروجواياني الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 48.



ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 56، حيث استقبل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عبر زميله جوردي ألبا.



وبعد دقيقة واحدة فقط، سجل الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث للبارسا، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



واستمرت ماكينة أهداف البلوجرانا، حيث سجل عثمان ديمبلي الهدف الرابع في الدقيقة 63، بتسديدة من الجانب الأيمن.



وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إجراء عدة تغييرات، حيث دفع بأرتورو فيدال، كوتينيو، أومتيتي، آرثر، ألكانتارا، وأبيل رويز بدلا من بيكيه، جريزمان، سيميدو، ألينيا، سواريز، وديمبلي.



وظهرت قوة برشلونة والفاعلية الهجومية بشكل كبير خلال الشوط الثاني، حيث استغل البلوجرانا السيطرة بشكل أفضل مما كان عليه في الشوط الأول، وخاصًة مع تألق خط الوسط في إمداد الهجوم لتهديد مرمى نابولي.



ولم ينجح نابولي في تعديل النتيجة، نظرًا لقلة الفرص الهجومية للفريق الذي اكتفى فقط بالدفاع في منطقته، والاعتماد على الهجمات العكسية التي لم تُثمر عن أي تهديد قوي لمرمى تير شتيجن، ليخسر البارتينوبي المباراة الثانية على التوالي أمام البارسا، عقب الهزيمة في مباراة الخميس الماضي بنتيجة (2-1).





المصدر: موقع كورة