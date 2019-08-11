مانشستر سيتي يستهل حملته بفوز عريض وسهل على وستهام

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإنكليزي بانتصار عريض وسهل على مستضيفه وستهام يونايتد 5-0 في الجولة الأولى من البطولة اليوم السبت.



وسجل الدولي رحيم ستيرلينغ هاتريك في الدقائق 51، 75 و90+1، أما البرازيلي غابرييل جيسوس فكان قد افتتح التسجيل في الدقيقة 25، وسجل الأرجنتيني الذي دخل بديلاً سيرخيو أغويرو اسمه على لائحة المسجلين من خلال ركلة جزاء 86.



وشهدت المباراة إلغاء أول هدف بتاريخ الدوري الإنكليزي عن طريق الفار وقع عليه البرازيلي جيسوس، كما تدخل الفار في مناسبات أخرى أبرزها تأكيد هدف ستيرلينغ 75.



وفرض فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا هيمنته في الملعب الأولمبي في لندن، في لقاء دفع فيه بالجزائري رياض محرز أساسياً على الجناح الأيمن في ظل إصابة الألماني لوروا سانيه في الركبة اليمنى، والتي قال مدربه إنها ستبعده لما بين ستة وسبعة أشهر.



وقدم محرز الذي قاد هذا الصيف المنتخب الجزائري إلى لقب كأس الأمم الإفريقية في مصر، مساهمة أساسية في الفوز، بتمريرتين حاسمتين لسترلينغ وانتزاع ركلة الجزاء.



وأبقى غوارديولا على الظهير البرتغالي جواو كانسيلو على مقاعد البدلاء بعد انضمامه هذا الأسبوع من يوفنتوس بطل إيطاليا، في مقابل رحيل البرازيلي دانيلو في الاتجاه المعاكس. كما أبقى الهداف التاريخي للفريق أغويرو بديلاً، ودفع به منتصف الشوط الثاني بدلا من جيسوس.



واحتاج سيتي الذي توج الأحد الماضي بلقب درع المجتمع على حساب وصيف الموسم الماضي ليفربول، إلى دقائق قبل أن يطلق ماكينته الهجومية التي أنهت الموسم الماضي مع 95 هدفاً في الدوري الممتاز.



المصدر: بي إن سبورت