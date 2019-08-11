رياضة | حارس الأهلي غاضب من لاسارتي بسبب "اطلع بره"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي غاضب من لاسارتي بسبب "اطلع بره" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حالة غضب شديدة فور وصول الفريق إلى معسكره بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء غضب لطفي، بعد أن علم بعدم حصوله على فرصة المشاركة أساسيا بالمباراة، رغم حصوله على وعود بحراسة عرين الأحمر بالبداية الإفريقية.

وبرر لطفي للاعبي الفريق بأنه كان يمني نفسه باللعب أساسيا، خاصة بعد انضمام محمد الشناوي للتدريبات متأخرا عن باقي اللاعبين.

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداني، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.