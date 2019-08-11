رياضة | رسميا.. كالمار السويدي يعلن التعاقد مع نيمار المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كالمار السويدي يعلن التعاقد مع نيمار المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي كالمار السويدي، مساء أمس السبت عن التعاقد مع اللاعب المصري أمير عادل الشهير بلقب "نيمار"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة ثلاثة مواسم قادما من نورشينبج السويدي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص قيمة الصفقة المادية.

وبدأ عادل حياته الكروية بالدنمارك، قبل أن ينطلق للدوري الهولندي وتحديدا بي إس في أيندهوفن، والذي وقع معه أول عقد إحتراف في تاريخ، ثم عاد للدنمارك ومنه للدوري السويدي.

ومثل أمير عادل المنتخب الوطني الأوليمبي والشباب، على بعض الفترات ويعد أحد الاختيارات التي يدرس شوقي غريب المدير الفني، الاستعانة بهم خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر بالفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.