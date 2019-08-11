رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الأهلي اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 في تمام الثامنة مساءً نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان على ملعب برج العرب بالاسكندرية في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة العودة يوم الجمعة 23 من أغسطس الحالي وستنقل قناة On Sport المفتوحة المباراة على قنواتها.

تشكيلة الأهلي المتوقعة :

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو.

