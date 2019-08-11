رياضة | الأهلي يعرض على شريف إكرامي الاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعرض على شريف إكرامي الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر الاعتزال بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في الاستغناء عن خدمات شريف إكرامي بنهاية الموسم المقبل وإفساح المجال للتعاقد مع حارس جديد مع محمد الشناوي الحارس الأساسي.

وقدم الأهلي عرضاً للحارس شريف إكرامي بالاعتزال بنهاية الموسم المقبل والعمل في قناة الأهلي أو المجال الإداري وتكريمه بالشكل اللائق قبل ختام مسيرته في القلعة الحمراء.