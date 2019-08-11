رياضة | في عيد الأضحى.. 10 لاعبين بدرجة "جزارين" في الكرة المصرية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد الأضحى.. 10 لاعبين بدرجة "جزارين" في الكرة المصرية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل المصريين بعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من أغسطس لعام 2019، ويكون لـ"الجزارين" دورًا كبيرًا في الاحتفالات بهذا "العيد" وذلك في ذبح الأضاحي وتجهيزها.

وحرصًا منا علي مواكبة كافة الأحداث والتواجد ضمن صفوف الجماهير في مختلف المناسبات سواء الرياضية أو غير الرياضية، نلقي الضوء في هذا التقرير علي أشهر "الجزارين" في تاريخ الكرة المصرية، من اللاعبين الذين يشتهرون بالحماس والعنف الزائد والخشونة الشديدة في المباريات:-

1-بوبو

أسطورة الاتحاد السكندري محمد إبراهيم المزاتي الشهير بـ"بوبو" يعد من أعنف اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، اتسم أداؤه بالقوة والخشونة الزائدة، وكان دائمًا يتعمد إعاقة الخصوم وخاصة من الخلف، وتسبب في إصابة محمود الخطيب نجم الأهلي والتي كانت سببًا في اعتزاله كرة القدم.

2-حسام البدري

نجم الأهلي ومدربه السابق حسام البدري كان أيضًا من أبرز "الجزارين" في الكرة المصرية، وكان يغلب علي أدائه القوة والعنف، وكان يفرض الرقابة اللصيقة علي لاعبي الخصوم بشكل قوي مما عرضه للكثير من البطاقات الملونة في مشواره بالملاعب.

3-نبيل محمود

مدافع الزمالك السابق نبيل محمود والذي كان يتميز بقوة بنيانه وطوله الفارع صُنف أيضًا من أشرس اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، وأطلقت عليه الجماهير لقب "الجزار" بسبب خشونته الزائدة مع المنافسين.

4-حسام عبد العال

جزار آخر في ملاعب كرة القدم المصرية وهو "حسام عبد العال" لاعب طلائع الجيش السابق، والذي يمتلك سجلًا حافلًا بالتدخلات والالتحامات العنيفة والذي كلفته الكثير من البطاقات الملونة خلال مسيرته بالملاعب.

5-أيمن سعيد

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أيمن سعيد لاعب الاتحاد السكندري والمصري وبتروجيت وإنبي السابق يعتبر واحد من أبرز "الجزارين" في تاريخ كرة القدم المصرية كان يتعمد كثيرًا الخشونة الزائدة مع لاعبي المنافسين وتعمد إيذائهم.

6-بشير التابعي

رغم أنه واحد من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم المصرية، ولكنه كان يعتمد علي العنف والالتحامات القوية مع المنافسين، مما جعله يتسبب في كثير من الأحيان في إيذاء خصومه.

7-عمرو الصفتي

مدافع الزمالك السابق عمرو الصفتي أيضًا من اللاعبين المشاكسين في كرة القدم، وكان يعتمد علي القوة البدنية والخشونة الزائدة في الالتحامات مع المنافسين وتسبب في الكثير من الاصابات للاعبين وحصد الكثير من البطاقات الصفراء والحمراء.

8-طارق حامد

لاعب وسط الزمالك طارق حامد يعتبر أيضًا من اللاعبين الذي يعتمدون علي العنف والخشونة في اللعب ويشتهر بتدخلاته القوية والحماس الزائد، وذلك يتسبب في كثير من الأخطاء ضد فريقه ويكلفه الكثير من البطاقات الملونة في المباريات.

9-أيمن عبد العزيز

مدافع الزمالك والمقاصة السابق أيمن عبد العزيز يعتبر واحد من اشهر "الجزارين" في كرة القدم، حيث يمتلك سجلًا حافلًا من التدخلات القوية والإصابات العنيفة لخصومه في المباريات، خاصة في الكرات العرضية لاسيما وأنه يتمتع بالطول الفارع.

10-أحمد فتحي

الظهير الأيمن للنادي الأهلي أحمد فتحي من اللاعبين أصحاب "الجرينتا" العالية، حيث يتميز أدائه بالحماس الشديد والذي قد يصل أحيان كثيرة لدرجة العنف والخشونة، رغبة منه في قيادة فريقه لتحقيق الانتصارات