رياضة | برشلونة يكتسح نابولي برباعية نظيفة وديا.. وجريزمان يسجل أول أهدافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكتسح نابولي برباعية نظيفة وديا.. وجريزمان يسجل أول أهدافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزا عريضا على نظيره نابولي الإيطالي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد.

وتناوب على تسجيل أهداف البارسا كل من لويس سواريز "هدفين" في الدقيقتين 48 و58، في حين أحرز أنطوان جريزمان أول أهدافه مع البلوجرانا في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 63 اختتم الفرنسي عثمان ديمبلي مهرجان الأهداف محرزا الهدف الرابع للفريق الكتالوني.