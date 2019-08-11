رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي لخوض أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد 2019/2020 وذلك أمام اطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية مباراة الأهلي واطلع برة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة الأهلي مع اطلع برة عبر البث المباشر والحي على قناة أون سبورت عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات "H 10853" ومعدل الترميز "27500" ومعامل التصحيح "5/6".

وأعلن النادي الأهلي مساء السبت، عن القائمة المستدعاة لمباراة ذهاب الدور التمهيدي من البطولة الإفريقية ويتوقع أن يلعب المارد الأحمر بتشكيلة مكونة من هؤلاء اللاعبين:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: صالح جمعة، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

وتقرر أن تكون مباراة الإياب بين الأهلي واطلع برة في الدور التمهيدي يوم الجمعة والموافق 23 من أغسطس الجاري.