شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة «سانى» تتصدر عناوين الصحف الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الألمانية الضوء على الضربة الموجعة التى تلقاها فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، بعد الإصابة المؤلمة التى تعرض لها الدولى الألمانى ليروى سانى، بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وأيضا فشل عملية انتقاله إلى نادى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «بيلد»: «إصابة خطيرة»، حيث ألقت الضوء على الضربة التى تلقاها بايرن ميونخ قبل إتمام تعاقده مع ليروى سانى، بتعرض الأخير لتمزق فى الرباط الصليبى للركبة.

كما خرجت صحيفة إكسبريس كولن بعنوان «صدمة سانى.. بايرن ميونخ فى مأزق»، وذلك بعدما بات البايرن مضطرًا للبحث عن هدف جديد فى الميركاتو الصيفى لتعزيز قوته الهجومية، بدلًا من ليروى سانى.

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فما قالت صحيفة «كيكر» فى عنوان «مزيد من التخمينات حول ليروى ساني»، وذلك فى ظل التقارير التى أفادت بإمكانية مواصلة البايرن سعيه للتعاقد مع نجم السيتى رغم إصابته المفاجئة.

فى نفس السياق، كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن بايرن ميونخ قرر تحويل وجهته إلى الدورى الإيطالى من أجل التعاقد مع صفقة بديلة لـ«سانى» بعد إصابته واحتمالية غيابه حتى نهاية الموسم المقبل، حيث يسعى للتعاقد مع جناح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن بايرن طلب معلومات عن إيفان بيريسيتش تحسبًا لتقديم عرض لاستعارة الجناح الكرواتى خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد اتصالات متقدمة بين الناديين بشأن الصفقة، ولكن من غير المحتمل أن يوافق إنتر ميلان على رحيل بيريسيتش معارًا.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد مكان لبيريسيتش «30 عاما» فى خطة المدرب الإيطالى أنطونيو كونتى، الذى ينوى الاعتماد على طريقة 3-5-2 فى الموسم الجديد.

يذكر أن بايرن ميونخ وجه أنظاره صوب بيريسيتش بعد إصابة الألمانى ليروى سانى، نجم مانشستر سيتى، بقطع فى الرباط الصليبى وتأكد عدم انتقاله إلى قلعة البافارى، فى الميركاتو الصيفى الجارى.