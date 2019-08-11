شكرا لقرائتكم خبر عن «القائمة السوداء» تهدد «ديبالا» فى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى، برئاسة أندريه أنيللى، قررت وضع الدولى الأرجنتينى باولو ديبالا، مهاجم الفريق، فى القائمة السوداء بعد رفضه الانتقال إلى صفوف توتنهام الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس لايزال يصر على بيع باولو ديبالا فى الصيف الحالى، رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، مما يضعه فى القائمة السوداء للسيدة العجوز، بعدما وافق على انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن اتفاق اللاعب مع الناديين حول الراتب والعمولات المتعلقة بالانتقال أفسد الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة ديبالا الجديدة قد تكون صوب باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ أو إنتر ميلان، حيث يسعى اليوفى إلى الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما يبحث بايرن ميونخ عن صفقة هجومية لاسيما بعد إصابة ليروى سانى نجم مانشستر سيتى بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

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وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» أن يوفنتوس يتفاوض مع إنتر ميلان من أجل انتقال ديبالا لصفوف النيراتزورى، مقابل رحيل ماورو إيكاردى للسيدة العجوز.

فى السياق نفسه، قالت الصحيفة إن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم اليوفى، طلب من إدارة النادى ضرورة التعاقد مع النجم الكولومبى جيمس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ويسعى يوفنتوس إلى التعاقد مع رودريجيز، وذلك لتدعيم هجوم الفريق، من أجل تعويض الأرجنتينى باولو ديبالا، موضحة أن رغبة يوفنتوس فى ضم رودريجيز من الريال جاءت بتوصية من البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى لعب بجانبه فى صفوف الميرنجى قبل سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيتعاقد مع النجم الكولومبى فى حال رحيل ديبالا عن السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى اليوفى إلى الحصول على خدمات النجم الكولومبى بعدما أكدت تقارير صحفية فى الفترة الماضية اقتراب رودريجيز من نابولى، بسبب رغبته فى اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتى، بالإضافة إلى رفض اللاعب الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.