شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تسلط الضوء على عرض ريال مدريد لضم «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على عرض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للنجم البرازيلى نيمار هذا الصيف، لضمه للفريق الملكى للمشاركة معه فى المنافسات هذا الموسم، بعد رغبة مشتركة بين رئيس النادى والمدير الفنى، زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة «ماركا»، فى عنوانها: «بدأ يرى نفسه بالأبيض»، وأضافت «نيمار يريد ترك باريس سان جيرمان، ويتفهم بأن الطريق الأنسب لذلك هو الرحيل إلى البرنابيو»، وتابعت الصحيفة: «ريال مدريد الذى لم يتفاوض حتى الآن مع باريس سان جيرمان، تلقى بالفعل إشارات إيجابية من مُحيط اللاعب البرازيلى».

فيما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» فى عنوانها «خيارات نيمار»، وأضافت: «برشلونة، هو خيار اللاعب البرازيلى، لكن الأمر لن يتم إلا عن طريق صفقة تبادلية أو إعارة»، وتابعت: «نيمار لم يستبعد الانتقال إلى البرنابيو، حيث سيكون لاعبًا مؤثرًا فى الفريق الملكى، وهو لا يريد الاستمرار فى باريس سان جيرمان»، واختتمت، «يوفنتوس، إمكانية بسيطة لإتمام الصفقة، رغم أن الضرائب الإيطالية تلعب لصالحه».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت»، جاء العنوان، «عرض سوبر من فلورنتينو بيريز إلى نيمار»، وأضافت: «قدم رئيس نادى ريال مدريد لنجم السامبا عقدًا مدته 5 سنوات، لكن اللاعب يرفض التوقيع انتظارًا لتحرك برشلونة، رئيس الملكى يعرض على نيمار 40 مليون يورو راتبا سنويا».

فيما يسيطر الغموض على مستقبل نيمار، بشأن رحيله المنتظر عن ناديه خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذكرت صحيفة« لو باريزيان» أن سان جيرمان لم يتلق أى عروض محددة من برشلونة أو ريال مدريد للحصول على خدمات نيمار. ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر برازيلية أن المفاوضات مع ريال مدريد قد تتقدم بشكل أسرع منها مع البارسا، واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب تخيل أن سان جيرمان قد يقبل إعارة لاعبه للملكى مع خيار للشراء، وهى إمكانية طرحتها الصحف البرازيلية.

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ويحسم توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، إمكانية استدعاء نيمار لخوض مباراة اليوم الاحد، أمام نيم فى افتتاحية الدورى الفرنسى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من نادى العاصمة الفرنسية أن المهاجم مستعد للعب، على الرغم من أن صحيفة ليكيب ذكرت أنه شعر بآلام فى الكاحل أثناء واحدة من جلسات المران الأخيرة بالجولة الصينية أثناء الإعداد للموسم الجديد.

وتقول الصحيفتان إن الفريق قد يفضل عدم المخاطرة بتعريض اللاعب لإصابة، نظرًا لأن هذا الأمر قد يؤثر على المفاوضات بشأن انتقاله قبل انتهاء الميركاتو الصيفى.

فى شأن مختلف، كشف تقرير صحفى عن آخر التطورات فى ميركاتو ريال مدريد خلال الصيف الحالى، ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن خطة ريال مدريد الصيفية قد تغيرت بشأن التعاقد مع دونى فان دى بيك نجم أياكس الهولندى.

وأشارت إلى أن الصفقة سيتم تأجيلها إلى الصيف المقبل بشكل مبدئى، بسبب حاجة ريال مدريد هذا الموسم، إلى التخلص من بعض اللاعبين. ورغم قرار التأجيل، لكن هناك فرصة لقدوم فان دى بيك هذا الصيف قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، خاصة أن الريال أنهى اتفاقه مع اللاعب، كما أن المفاوضات مع أياكس تسير فى الطريق الصحيح وتدور حول 55 مليون يورو.

وأوضحت أن اللاعب قد يصل ريال مدريد فى الميركاتو الشتوى المقبل، لكن الأمر يعتمد على الكيفية التى سيسير بها موسم الميرنجى الذى يريد المنافسة على جميع الألقاب.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لم يفقد أمل التعاقد مع بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، رغم غلق باب الانتقالات فى إنجلترا.