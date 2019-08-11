شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكاردى» أزمة مستمرة في إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إيطالى عن مصير المهاجم الأرجنتينى، ماورو إيكاردى، مع إنتر ميلان فى الموسم الجديد، ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو»، فإنه يتبقى أسبوعان فقط على انطلاق الموسم الجديد بإيطاليا، ولم يصل «إنتر» إلى اتفاق مع أى فريق بشأن ضم «إيكاردى».

وأشار الموقع إلى أن سيناريو بقاء «إيكاردى» مع إنتر ميلان هو الأقرب، ولكنه سيكون بمثابة الصدمة للكثيرين.

وأوضح أن روما كان يريد ضم «إيكاردى»، ولكنه عرض 30 مليونًا فقط، بالإضافة إلى بطاقة المهاجم البوسنى إيدين دجيكو.

ورفض إنتر ميلان عرض روما لأنه يقدر «إيكاردى» بـ75 مليون يورو، وبالتالى طلب 50 مليونًا، بالإضافة إلى «دجيكو»، حيث إن بطاقة الأخير تُقدر بـ25 مليون يورو.

أما يوفنتوس فيرغب فى ضم «إيكاردى»، ولكن الطريقة الوحيدة لإتمام الصفقة هى المبادلة مع مواطنه باولو ديبالا، ولكن إدارة السيدة العجوز غيّرت موقفها مؤخرًا بشأن رحيل الجوهرة الأرجنتينية هذا الصيف.

وينضم نابولى إلى قائمة الراغبين فى التعاقد مع «إيكاردى»، ولكن عرضه الوحيد هو دفع 50 مليون يورو مرة واحدة، وهو أقل مما يطلبه «إنتر» بـ25 مليون يورو.

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من جانبها، ركزت الصحف الإيطالية على الميركاتو التاريخى لـ«إنتر ميلان»، بعد اقتراب النادى من إنفاق 200 مليون يورو فى سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «إنتر يقترب من حاجز الـ200، كونتى سيمتلك دجيكو أيضًا، مع مبلغ بقيمة 20 مليون يورو للبوسنى، وسيكون إنتر قريبًا من إنفاق 200 مليون يورو من أجل منافسة يوفنتوس».

وأضافت: «أغلى سوق انتقالات فى تاريخ النادى لإبقاء المدرب سعيدًا، وإذا تم بيع (إيكاردى) و(بيريسيتش) وغيرهما من الشخصيات غير المرغوب فيها، فسيكون هناك مجال لتعاقد آخر فى خط الوسط».

وختمت: «(ديبالا) فى سوق الانتقالات، و(سارى) يستدعى (ديبالا) لمباراة أتلتيكو ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان ينتظر، لكن الأمر يعتمد على (نيمار)».

فيما عنونت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت»: «أوريليو، تعال وخذنا، واندا نارا تعرض إيكاردى على نابولى، وروما يحاول، بينما يوفنتوس يعمل فى الظل».

وأضافت: «نقطة تحول فى رحيل ماوريتو، زوجته تدفعه للانضمام لفريق أنشيلوتى، الآن الأمر يعتمد على دى لورينتيس، وروما يقدم 30 مليون يورو بجانب دجيكو، لكن ماروتا يطلب المزيد».

وقالت صحيفة «توتو سبورت»: «الآن محادثات مع سارى، فى ستوكهولم، المدرب سيعقد اجتماع قمة مع باراتيسى، ثم مباراة أتلتيكو التى ستكون الاختبار النهائى قبل انطلاق الموسم».