منتخب البحرين يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا بالفوز على الكويت

خطف منتخب البحرين فوزا قاتلا من نظيره الكويتى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "فرانسو حريرى" بمدنة أربيل، بختام مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة اتحاد غرب آسيا المقامة فى العراق.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه المهاجم إسماعيل عبد اللطيف قبل النهاية بـ 10 دقائق.

بتلك النتيجة احتل منتخب البحرين صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويضرب موعدا مع أول المجموعة الأولى سوف ستم تحديده فيما بعد فى نهائى البطولة يوم الأربعاء المقبل على ملعب "كربلاء".

بينما احتل منتخب الكويت المركز الثالث فى المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الأردن "الوصيف" الذى تغلب فى وقت سابق على السعودية 3-0.