شكرا لقرائتكم منتخب سيدات السلة يواجهن كوت ديفوار فى أولى مباريات بطولة أفريقيا بالسنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب كرة السلة سيدات بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى ، مع نظيره الإيفوارى ، فى اولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، و التى تقام بالسنغال وتستمر حتى 18 اغسطس الجارى.
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من ثريا محمد، جنة مصطفى، نور الله على، وهالة مصطفى ، من الاهلى ،ريم موسى المحترفة بالخارج ، ميرال أشرف تدرس باحد الجامعات الامريكية ، و أسرار ماجد ،ورنيم محمد، فاطمة ممدوح، منة الله محمد لاعبات سبورتنج ، ، ندى نافع بالجزيرة ، و ريم أسامة بسموحة
ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على راحة غدا ، على أن يلتقى الفراعنة مع السنغال مستضيف البطولة بعد غد الثلاثاء .
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب سيدات السلة يواجهن كوت ديفوار فى أولى مباريات بطولة أفريقيا بالسنغال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.