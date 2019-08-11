شكرا لقرائتكم منتخب سيدات السلة يواجهن كوت ديفوار فى أولى مباريات بطولة أفريقيا بالسنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب كرة السلة سيدات بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى ، مع نظيره الإيفوارى ، فى اولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، و التى تقام بالسنغال وتستمر حتى 18 اغسطس الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من ثريا محمد، جنة مصطفى، نور الله على، وهالة مصطفى ، من الاهلى ،ريم موسى المحترفة بالخارج ، ميرال أشرف تدرس باحد الجامعات الامريكية ، و أسرار ماجد ،ورنيم محمد، فاطمة ممدوح، منة الله محمد لاعبات سبورتنج ، ، ندى نافع بالجزيرة ، و ريم أسامة بسموحة

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على راحة غدا ، على أن يلتقى الفراعنة مع السنغال مستضيف البطولة بعد غد الثلاثاء .