شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحول البوسني لظهير ويبحث عن قلب دفاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" أن مسيري النادي الأهلي ومدرب الفريق برانكو ايفانكوفيتش توصلوا إلى اتفاق لاستبعاد فكرة التعاقد مع محترف أجنبي جديد في خط الوسط والاستفادة من الخانة الأجنبية المتبقية بالتعاقد مع لاعب جديد في خط الدفاع عقب المستوى الفني المتدني الذي أظهره الدفاع في المباراة الأخيرة أمام الهلال، التي خسرها على أرضه وبين جماهيره بـ4 أهداف لهدفين.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي حول اختيار مركز المحترف الأجنبي الجديد بين قلب الدفاع والظهير الأيسر لا يزال محل دراسة ومداولة بين الأجهزة الفنية والإدارية داخل البيت الأهلاوي، إذ يرى المدرب برانكو إمكانية تحويل المدافع البوسني زوكانوفيتش إلى مركز الظهير الأيسر والتعاقد مع مدافع جديد، فيما وضعت الإدارة الأهلاوية على طاولة برانكو عددا من الأسماء الأجنبية المميزة في خانة الظهير الأيسر للتعاقد معها وإبقاء المدافع زوكانوفيتش في مركزه الأساسي.

من جانب آخر، تأكدت جاهزية الثنائي محمد آل فتيل وسعيد المولد للمشاركة في مواجهة الإياب أمام الهلال بعد غد (الثلاثاء)، عقب شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما في مباراة الذهاب وتجاوزهما الاختبارات الطبية اللازمة.