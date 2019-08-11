شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الدوري يكتسحون تشكيلة آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

اكتسح نجوم ممثلي الوطن تشكيلة دور أبطال آسيا لذهاب دور الـ16 لغرب آسيا، حيث تم اختيار 6 لاعبين من فرق الاتحاد والنصر والهلال والأهلي في التشكيلة الأساسية.

وجاء اختيار اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي للاعبين بناء على أدائهم في اللقاءات الأربعة التي أقيمت في ذهاب دور الـ16، وجاء في مقدمة اللاعبين مدافع الاتحاد زياد الصحفي، وكذلك عبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر لفريق النصر، وفي خط المنتصف تم اختيار نجم الأهلي عبدالفتاح عسيري، وبجواره محترف الاتحاد لويس خمينيز، أما خط المقدمة فكان للثنائي الأبرز في الدوري السعودي المحترف الفرنسي غوميز مهاجم الهلال، والمحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وهداف الدوري السعودي للموسم الماضي.

وساهم هؤلاء اللاعبون في تحقيق نتائج إيجابية لفريقهم، فقد قاد الثنائي زياد الصحفي ولويس خمينيز فوز الاتحاد على فريق ذوب آهن الإيراني بعد أن سجلا هدفي الفوز، أما غوميز فقد أحرز (هاتريك) في لقاء فريقه أمام الأهلي ليقود الهلال لفوز مستحق، وفي المقابل فإن عبدالفتاح عسيري ساهم في صناعة هدفي فريقه أمام الهلال وإن لم يحالفه الحظ في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، فيما سجل عبدالرزاق حمدالله هدف التقدم لفريقه أمام الوحدة الإماراتي، ولكن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وينتظر عشاق الكرة السعودية من اللاعبين وبقية زملائهم تقديم مستويات موازية بل أفضل مما قدموه في جولة الذهاب وذلك عندما تخوض أندية الوطن لقاء الإياب بحثاً عن التأهل لدور الثمانية للبطولة.