الأخضر يودع غرب آسيا بنقطة وبطاقة حمراء

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) ختم رديف منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا بهزيمة ثقيلة من منتخب الأردن الشقيق بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما أمس (السبت) على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، تناوب على تسجيل الأهداف سعيد المرجان، يوسف الرواشدة، فراس شلباية. ختم رديف منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا بهزيمة ثقيلة من منتخب الأردن الشقيق بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما أمس (السبت) على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، تناوب على تسجيل الأهداف سعيد المرجان، يوسف الرواشدة، فراس شلباية. وبذلك يختم منتخبنا مشواره في البطولة برصيد نقطة وحيدة محتلاً بها المركز الرابع والأخير للمجموعة الثانية وسجل مهاجمو الأخضر هدفا وحيدا وتلقت شباكه خمسة أهداف وطرد مصطفى ملائكة.



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