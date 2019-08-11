شكرا لقرائتكم خبر عن الحائلي للاعبين: احذروا من الخصم وتنتظركم مكافأة مجزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يجري فريق الاتحاد حصته التدريبية على الملعب الرئيسي الذي سيستضيف لقاء الإياب أمام ذوب آهن الإيراني في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد أن أدى الفريق مرانه الرئيسي في مقر النادي قبل مغادرة البعثة الاتحادية أمس مطار الملك عبدالعزيز على متن طائرة خاصة، فيما يخضع الثلاثي كريم الأحمدي، وداكوستا، واليكساندر بريجوفيتش لبرنامج لياقي مكثف استعدادا لخوض مواجهة البطولة العربية للأندية أمام العهد اللبناني.

من جهته، طالب رئيس النادي أنمار الحائلي، اللاعبين بتحقيق الفوز، وعدم الرضوخ على مباراة الذهاب، مشددا على أن الخصم لا يستهان به، مجددا ثقته في اللاعبين وقال: «ثقتي فيكم لا حدود لها وتنتظركم مكافأة فور تأهلكم لدور الـ8 ستصرف لكم في غرفة الملابس». من جهتها، ‏وفرت إدارة النادي شاشات لعرض مباراة فريقها وذوب آهن في مقر النادي بعد صلاة مغرب غد الإثنين بحضور رابطة الاتحاد وسيكون الحضور مجانا للجمهور.