شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسابق الزمن من أجل «البريك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) okaz_sports @ يسابق نادي الهلال الزمن من أجل تأهيل وتجهيز اللاعب محمد البريك الذي يعاني من إصابة في الركبة، إذ يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

يسابق نادي الهلال الزمن من أجل تأهيل وتجهيز اللاعب محمد البريك الذي يعاني من إصابة في الركبة، إذ يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يسابق الزمن من أجل «البريك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.