شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يصحح الأخطاء ويطالب بالـ«الوحدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت والمشرف على فريق كرة القدم العضو الذهبي عبدالرحمن الحلافي في المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم للإمارات العربية المتحدة مساء أمس السبت بعد أدائها المران الأخير قبيل المغادرة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود (رحمه الله).

وركز مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا في تدريبه الأخير على الجانب التكتيكي، إذ من المنتظر أن يدخل مباراة الإياب أمام الوحدة الإماراتي غداً الإثنين، بتشكيلة مباراة الذهاب نفسها باستثناء غياب المصاب حمد المنصور، إذ يفاضل المدرب بين الشابين فرج الغشيان ونواف الفرشان وعوض خميس ليشغل أحدهما خانة اللاعب الذي يغيب بعد تعرضه للإصابة.

Advertisements

وطالب مدرب الفريق اللاعبين بالتركيز واستغلال الفرص، كما وجه للمدافعين نصائح خاصة وصحح كثيراً من الأخطاء أثناء المناورة.

وكان النيجيري أحمد موسى قد شارك في أول مران مساء أمس الأول، وظهر بحالة لياقية ممتاز، وسيكون حاضراً في أولى مباريات الفريق أمام ضمك بعد 11 يوماً.

وينتظر مدرب الفريق نتيجة مباراة الوحدة الإماراتي ليحدد توجهه نحو الانتقالات بالتدعيم بعناصر آسيوية ومحلية من عدمها، وسيكون الحارس الأسترالي براد جونز أول المغادرين من الأجانب على أن يكون بديله وفق نتيجة المباراة بلاعب آسيوي أو من خارج القارة الصفراء في حال مغادرته البطولة الآسيوية.