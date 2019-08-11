شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ المهمة الأفريقية بمواجهة إطلع بره فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل فريق الاهلي مساء اليوم الأحد رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ، ويلعب الاهلي مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في ذهاب الدور التهميدي للبطولة التى واجه الاهلي فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر من الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي قبل أن يودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب افريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل جنوب السودان في لقاء اليوم تُسهّل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام يوم 23 أغسطس بنسبة كبيرة في برج العرب أيضاً حيث أتفق الناديين على إقامة مباراتي الذهاب والعودة داخل مصر ، ويتسلّح الأهلي بأكثر من عامل لتحقيق فوز كبير ومُريح الليلة يأتي في مقدمتها التاريخ الذى ينحاز بشكل كبير للمارد الأحمر كما أن خبرات اللاعبين وقدراتهم الفنية تصب في مصلحة بطل مصر الذى يسعى لتجاوز مفاجآت الصغار في الانطلاقة الافريقية.

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الاهلي يبدأ المشوار الأفريقي مُتسلّحاً أيضاً بالجمهور الذى سيحضر لقاء الليلة بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء عل موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مُشجع ، كما يدخل الاهلي اللقاء مُنتشياً بفرحة التتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل أيام بعد منافسة شرسة مع الزمالك الذى كان الأقرب للبطولة المحلية لكن الأهلي إنتفض في الأسابيع الأخيرة للمسابقة وتوّج باللقب وهو ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية جيدة قبل الإنطلاقة الافريقية الليلة التى تتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك لذا يرغب العملاق الأهلاوي في "ذبح" بطل السودان والإطاحة به من طريق إستعادة اللقب الافريقي.

ويعول مارتن لاسارتي في لقاء الليلة على أوراقه الرابحة ويأتي في مقدمتها على معلول وصالح جمعة وحمدي فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية وأجاي ووليد سليمان وآزارو ، وحذر لاسارتي لاعبيه من خطورة التهاون في لقاء الليلة موضحاً لهم خلال التدريبات الماضية أن الكرة لا تعرف إلا من يجتهد في الملعب.

في المقابل ، يعول فريق "إطلع بره" على عنصر المفاجأة وتحقيق المجد أمام الاهلي بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الليلة،فرغم فارق الإمكانيات بين الناديين إلا أن بطل جنوب السودان يتطلع لتحقيق إنتفاضة أمام بطل مصر.