برشلونة يفوز على نابولي بنتيجة ثقيلة اليوم 10-8-2019

تضم مباراة اليوم فريقي برشلونة ونابولي مرة أخرى بعد المباراة الأخيرة التي التقى فيها الفريقين الأسبوع الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف، وقد بدأت برشلونة التسجيل أولاً ثم أحرزت نابولي هدف التعويض ثم تمكنت برشلونة من الفوز في النهاية، وتأتي هذه المباراة ضمن مجموعة من المباريات الودية التي خاضتها برشلونة استعداداً للموسم الجديد.

مباراة برشلونة

وعند سؤال فالفيردي مدرب برشلونة عن نيمار فقد أكد أنه ينتظر ما تُسفر عنه الصفقة، كما أنه كمدرب لديه العديد من اللاعبين ويلعب بهم ويستعد للموسم الجديد، وعن سؤاله بعد الفوز على نابولي في المباراة السابقة فقد أكد على أنه يأخذ هذه المباريات بجدية ويحاول تجريب خطط لعب ولاعبين جدد.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

ويلتقي برشلونة ونابولي على ملعب هارد روك الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش والعاشرة بتوقيت تونس والمغرب والحادية عشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مكة المُكرمة، ويُعلق على اللقاء عبدالحميد الجسمي على قناة الشارقة الریاضية HD.

الدقيقة 12: الهدف الأول للبارسا يضيع بعد تصويبة بدون عنوان في مواجهة المرمى من جريزمان لتمر بجانب العارضة.

الدقيقة 48: سواريز يُسجل الهدف الأول للبارسا

الدقيقة 56: جريزمان يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

الدقيقة 59: سواريز يسجل الهدف الثالث للبارسا

الدقيقة 62: عثمان ديمبلي يسجل الهدف الرابع لصالح برشلونة

نهاية المباراة بفوز برشلونة على نابولي بأربعة أهداف مقابل لاشيء.