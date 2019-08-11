جريزمان بفتتح أهدافه| الآن تعرف على نتيجة مباراة برشلونة ونابولي اليوم في لقاء كبير للبرسا

نقدم نتيجة مباراة برشلونة ونابولي، يختتم اليوم نادي البرسا مبارياته الودية التي يخوضها استعدادا لبداية الليجا الأسبانية التي تبدأ الجمعة القادمة بمباراة صعبة على الفريق الكتالوني حين يلتقي خارج دياره مع العنيد أتلتيكو بلباو، فستكون مباراة الليلة أمام نابولي في الجولة الأمريكية التي يخوضها برشلونة حيث لعب المباراة الأولى أمام نابولي أيضا صباح الخميس.

مباراة برشلونة ونابولي

وتنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي الودية في تمام الساعة الحادية عشر من ليل القاهرة وفي تمام منتصف الليل بتوقيت السعودية حيث ستكون متاحة المشاهدة مجانا عبر قناة الشارقة الرياضية والتي يتم استقبالها عبر النايل سات والعرب سات، ويسعى فالفيردي إلى وضع خطته النهائية ومعرفة التشكيلة الأساسية التي ستخوض منافسات الليجا بعد لقاء اليوم.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

وتنشغل جماهير البرسا في هذه الأيام بصفقة عودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى من نادي باريس سان جيرمان ومدى تطوراتها بعد رغبة من اللاعب والنادي، وفي اطار هذا السياق يرى أنشيلوتي المدير الفني لنابولي أن عودة اللاعب البرازيلي لن تكون سهلة على فالفيردي من حيث الاستقرار على التشكيل بسبب كثرة النجوم.

وتابع أنشيلوتي أن فريق برشلونة معتاد عل لعب مباراة كل 3 أيام عكس فريق نابولي، وأكد أن اللقاء الأول بينهما كان قويا وهو المتوقع أيضا في لقاء اليوم ليطبقوا نفس طريقة لعبهم -نابولي- التي يراها جيدة للغاية

وكانت تقارير قد ربطت انتقال كوتينهو نجم البرسا بأحد أندية البريميرليج تحديد الأرسنال وتوتنهام ولكن تم اغلاق سوق الانتقالات بانجلترا وظل كوتينهو في البرسا