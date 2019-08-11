مهرجان أهداف كتالوني: نتيجة مباراة برشلونة ونابولي الودية في آخر استعدادت البرسا للموسم الجديد

متابعو الفريق الكتالوني وعشاقه برشلونة على موعد مرتقب مع آخر مباريات الفريق الودية قبيل انطلاقة الليجا مع أحد أعرق الأندية الايطالية للمرة الثانية على التوالي في أقل من 3 أيام ألا وهو فريق نابولي الفريق الذي يديره فنياً واحد من أذكى المدربين على مستوى العالم وهو كارلو انشيلوتي.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

وسيكون اللقاء متاحا للجماهير العربية بتعليق عبدالحميد الجسمي على قناة الشارقة، وقبل بداية اللقاء تحدث نجم خط الوسط آرثر ميلو في البرسا حول عودة نيمار وأكد أنه يرغب بكل تأكيد في تواجده بجواره ولكن الجميع يتحدث معه بشأن مستقبله ولكنه لا يريد أن يتحدث معه في هذا الشأن فمن الممكن أن يضايقه كثرة الحديث.

مباراة برشلونة ونابولي

واستمر في تصريحاته الصحفية حي أعلن أن يجب عليه أن يتحدث مع أفراد عائلته وأسرته في ذلك أون يتخذ قراره وأوضح أن يكون سعيدا حين يلعب بجواره في مباريات المنتخب، وعن مواطنه الذي تدرو حوله الشكوك في مستقبله في البرشا كوتينهو أعلن عن أمنيته بأن يبقى في صفوف النادي ولا يرحل.

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نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

واختتم أرثر حديثه بالحديث عن مستواه فتحدث أنه يبحث عن تحسين مستواه في المباريات والفترات القادمة وتطوير الآداء الخاص به، وأن يفوز بكافة الألقاب في المواسم المقبلة مع برشلونة

يذكر أن البرسا استطاع تحقيق لقب الدوري “الليجا” العام الماضي ولكنه خسر نهائي كأس الملك وودع بطولة دوري الأبطال أمام ليفربول في مباراة تاريخية شهدت ريمونتادا للريدز برباعية

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