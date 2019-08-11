تعرف على نتيجة مباراة برشلونة ونابولي في إطار استعداداتهما للموسم الجديد

يستعد فريق برشلونة الإسباني للموسم الكروي الجديد بسلسلة من المباريات الودية القوية، ونحن اليوم على موعد الفريق الإيطالي الساطع نابولي الذي حصل على المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، ومن الجدير بالذكر أن المباراة من المتوقع أن تشهد إثارة بالغة خاصة وأنها بين عملاقين في الكرة على مستوى العالم.

تنطلق المباراة الساعة الحادية عشرة مساءً في القاهرة وفي منتصف الليل في السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت جرينتش، ويُنقل المباراة على قناة الشارقة الریاضية HD المفتوحة وبتعليق من عبدالحميد الجسمي، كما سيتم نقلها على عدد آخر من القنوات الأجنبية.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

ومن الجدير بالذكر أن صفقة نيمار عادت من جديد لتُصبح حديث الصحافة العالمية بعدما تدخل ريال مدريد في الصفقة إذ أن رئيس الملكي مستعد لدفع 40 مليون في الموسم الواحد لنيمار لكن رغبة زيدان تعوق الصفقة، كما أن سان جيرمان لا يريد البيع لبرشلونة ولكنه يريد بيع اللاعب على أي حال.

الدقيقة 12: جريزمان يُهدر فرصة هدف أول بعدما تسلم الكرة وصوب من أمام المرمى ولكن الكرة تخرج بجانب المرمى.

الدقيقة 48: سواريز والهدف الأول للبارسا

الدقيقة 56: جريزمان ينجح في التسجيل والهدف الثاني لصالح برشلونة

الدقيقة 59: الهدف الثالث للبارسا بقدم سواريز

الدقيقة 62: عثمان ديمبلي بتصويبة قوية يسجل الهدف الرابع لبرشلونة

انتهت المباراة بفوز برشلونة الإسباني على نابولي الإيطالي بأربعة أهداف نظيفة.