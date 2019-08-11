النشرة الرياضية.. مصر تتاهل لدور الـ16 بمونديال الناشئين لليد.. وتريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 10 أغسطس 201.

مصر تسحق كندا وتتاهل لدور الـ16 بمونديال الناشئين لليد

حجز منتخب مصر للناشئين مقعده رسميا في دور الـ16 لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين المقامة حاليا في مقدونيا بعد التغلب على كندا.

الزمالك يهزم 6 أكتوبر وديًا بثنائية استعدادا لمواجهة بطل الصومال

حقق فريق الزمالك، مساء اليوم السبت، الفوز في المباراة الودية أمام السادس من أكتوبر بنتيجة هدفين لهدف، في إطار استعداد الفريق لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا.

لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة "إطلع برة"

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة "إطلع برة".

بيراميدز يضرب إيتول دو كونجو الكونجولي برباعية في الكونفدرالية

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حقق فريق بيراميدز فوزا سهلا مساء اليوم السبت، على نظيره إيتول دو كونجو الكونجولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد (2019-20).

بالفيديو.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا الثلاثي أمام توتنهام

تلقى فريق أستون فيلا خسارة قاسية بهدف مقابل ثلاثة أمام توتنهام في المباراة التي أقيمت على ملعب "السبيرز" ضمن الجولة الأولى من منافسات بريميرليج.

تقارير تكشف فترة غياب حارس ليفربول

كشف جيمس بيريس الصحفي بالموقع الرسمي لليفربول بأن الحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب الريدز قد يغيب عن صفوف فريقه قرابة شهرين بسبب الإصابة.

كرة طائرة.. مصر تسقط أمام بطل الأوليمبياد في تصفيات أوليمبياد طوكيو

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الخسارة الثانية أمام المنتخب البرازيلي بطل الأوليمبياد التي أقيمت في ريو دي جانيرو، ضمن تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

استمرار عامر حسين.. الكشف عن أسماء رؤساء لجان اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رؤساء اللجان حرصا منه على سير العمل داخل اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.