دونجا: بيراميدز فريق قوي.. هدفنا المنافسة علي جميع البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
أبدي نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على ايتوال دو كونغو 4 / 1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الافريقية).
وقال دونجا، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت :"الصيام أثر علينا في مباراة اليوم، خاصة أن جميع اللاعبين كانوا صائمين باستثناء الأجانب، ولكن تمسكنا وحققنا المطلوب بالفوز برباعية".
وأضاف :"التعاقدات الجديدة، إضافة قوية لبيراميدز، والقادم سيكون أفضل بعد أن ينسجم اللاعبين الجدد مع القدامى".
وأوضح :"بيراميدز فريق قوي، وقادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".
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