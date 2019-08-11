محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 10 أغسطس 2019، بمختلف البطولات.
أهداف مانشستر سيتي ووست هام يونايتد
أهداف مباراة أستون فيلا وتوتنهام
الكونفدرالية الأفريقية
أهداف مباراة بيراميدز وايتول دو كونجو
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. بيراميدز يضرب ايتول دو كونجو برباعية.. ومانشستر سيتي يمطر شباك وست هام بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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