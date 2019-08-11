محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف عادل مصطفى المدرب العام لفريق مصر المقاصة عن تجهيز الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو" لاعبي الفريق الفيومي من الناحية النفسية قبل مباراة الزمالك في كأس مصر.
ومن المقرر أن يلتقي مصر المقاصة فريق الزمالك يوم 28 من الشهر الحالي، حيث سيلتقي الفائز من هذه المواجهة فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي من بطولة الكأس.
مدرب عام المقاصة قال في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"الزمالك يمتلك أفضلية قبل مباراتنا من خلال تفوقهم من الناحية البدنية حيث خاضوا ثلاث مباريات في الدوري بجانب مباراتي الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا".
وأكمل :"نعرف أن من الصعب الفوز على الأهلي أو الزمالك بالدوري وتحقيق اللقب، لكن الكأس غير فالفوز في ثلاث مباريات سيمنحنا دخول التاريخ حيث سنتوج باللقب خلال 10 أيام فقط".
وتابع :"لا نريد الضغط على لاعبي المقاصة لكن نحاول تجهيزهم نفسيًا لهذه المواجهة".
جدير بالذكر أن الزمالك يُعد حامل لقب كأس مصر بعد الفوز على سموحة في النسخة الماضية بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة: نريد دخول التاريخ على حساب الزمالك بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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