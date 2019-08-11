مصر تسحق كندا وتتاهل لدور الـ16 بمونديال الناشئين لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حجز منتخب مصر للناشئين مقعده رسميا في دور الـ16 لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين المقامة حاليا في مقدونيا بعد التغلب على كندا.

وسحق منتخب الناشئين نظيره الكندي بنتيجة 47-20، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الناشئين بنتيجة 24-12.

لكن تغير الحال في الشوط الثاني، وتطور أداء المنتخب للأفضل، وفرضوا سيطرتهم على مجريات هذا الشوط، وحسموه لصالحهم بنتيجة 23-8.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط ليضمن تأهله رسميا إلى الدور الثاني من مونديال الناشئين لكرة اليد.

وبفوزه على كندا، يحتل المنتخب المصري المركز الرابع برصيد 6 نقاط، لكن فارق الأهداف هو من جعل المنتخب في هذا المركز.

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وستقام مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية يوم الإثنيين المقبل، حيث يلتقي السويد مع فرنسا، والصين تايبيه أمام كندا في مباراة لتحسين الترتيب.

وسيلتقي منتخب مصر مع المجر، مباراة هامة للفراعنة، لان الفوز بها سيمنحهم فرصة إحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، بينما الخسارة ستجعل المنتخب يحتل المركز الثالث أو الرابع، بناء على لنتيجة مباراة السويد مع فرنسا.

ويحتل السويد الصدارة برصيد 6 نقاط ولديه +50 هدف، بينما المجر ثانيا بنفس الرصيد ولديه +46 هدفا، وفرنسا ثالثا بنفس الرصيد أيضا ولديها 40 هدف.

بينما تحتل الصين تايبيه المركز الخامس بدون أية نقاط، وعليه 68 هدف، وكندا سادسا بدون أية نقاط وعليها 105 هدف.

وسيلتقي أصحاب المراكز الأربعة الاوائل من المجموعة الثانية (مصر)، مع الأربعة الأوائل من المجموعة الأولى.

حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع أول المجموعة الثانية.