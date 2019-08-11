ديسابر: بدأت التركيز في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه بدأ الآن التركيز في مباراة الأهلي المقبلة والتي تأتي ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وأضاف ديسابر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام ايتوال دو كونغو :"لم أحدد طريقة اللعب أمام الأهلي خاصة أنني ألعب المباريات الأفريقية دون القائمة بأكملها".

وواصل المدير الفني الفرنسي حديثه :"الفوز برباعية في مسابقة الكونفدرالية صعبة، لكن كان بالإمكان إحراز أكبر عدد من الأهداف في مرمى المنافس".

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وأكمل :"نلعب مباراة صعبة في لقاء الإياب، ونهدف للفوز مجددًا لكن التركيز الآن سيكون على لقاء الأهلي في الكأس".

وكان بيراميدز افتتح مشواره الأفريقي بالفوز على ايتوال دو كونغو بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن بيراميدز سيواجه الأهلي يوم السبت المقبل في إطار دور الـ16 من بطولة الكأس حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة فريق حرس الحدود في دور الثمانية.