بالفيديو.. بيراميدز يسحق بطل الكونغو برباعية في أول إختبار إفريقي بالكونفدرالية

استطاع فريق بيراميدز تحقيق الفوز الأول له في مشواره الأفريقي على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، بالمباراة، التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز أهداف بيراميدز جون أنطوي “هدفين” وإيريك تراوري وأحمد علي، في الدقائق 19 و22 و33 و92 على الترتيب، بينما أحرز هدف فريق إيتول. جدير بالذكر أن بيراميدز ضم الثلاثي تراوري وانطوي وأحمد علي في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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