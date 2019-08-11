محمد منير: نتيجة مصر ببطولة العالم للتايكوندو للناشئين مرضية

أعرب محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو عن رضائه بنتيجة المنتخب المصري للناشئين ببطولة العالم لناشئي التايكوندو التي أختتمت اليوم ١٠ أغسطس أوزباكستان و التي يرأس بعثة مصر فيها.
وقال منير إن حصول مصر على ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم يعد نتيجة طيبة نظرا لقوة المنافسات بالبطولة بحضور قوي للدولالمتفوقة مثل كوريا و روسيا و تايلند و إيران و تركيا و الصين تايبيه.
وحصلت مصر في منافسات البطولة على ميداليتين برونزيتين من خلال اللاعبان محمد اسامة (49كجم)، ومحمد حسن (+65 كجم).
وشاركت مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 20 لاعببواقع 10 لاعبين و10لاعبات، ويقود المنتخب فنيًا كلاً من (مصطفى ذكي وأحمد حسن ومحمود عبدالجواد ومحمود خليل، و عمرو سعد للياقة البدنية).
و يرأس البعثة حمادة منير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وأوضح منير أنه بالإضافة إلى الميداليتين البرونزيتين فقد تأهل 4 لاعبين أخرين إلى دور نصف النهائي و هم (أحمد خالد، ومحمود شلبي، وزينب يحيى و جنة)، و تعد هذه النتيجة جيدة للاعبي المنتخب المصري للناشئين.
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