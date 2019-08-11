طنطا ينهى المرحلة الثانية من معسكر الإسكندرية

أنهى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا معسكر الفريق، الأكاديمية البحرية فى الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من أستعداداتطنطا لبطولة الدورى الممتاز .
وعاد فريق طنطا للممتاز بعد تصدره المجموعةالثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.
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