طنطا ينهى المرحلة الثانية من معسكر الإسكندرية

أنهى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا معسكر الفريق، الأكاديمية البحرية فى الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من أستعدادات طنطا لبطولة الدورى الممتاز . طنطا لبطولة الدورى الممتاز . وعاد فريق طنطا للممتاز بعد تصدره المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

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