فاز منتخب مصر لناشئي اليد، أمام نظيره الكندي، بنتيجة 47-20 فى رابع لقاءات منتخب مصر ببطولة العالم المقامة في مقدونيا . وكان انتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر بنتيجة 24/12. وفاز المنتخب الوطني على تايوان 36 /25، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 28/ 24 الأربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29. يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. ونرصد لكم إحصائيات مصرية عقب نهايه الجوله الرابعة منتخب مصر صوب ١٩٩ تصويبه أحرز ١٣٩ هدف نسبه ٧٠٪ منتخب مصر حصل على ١٦ رميه ٧ أمتار أحرز ١٤ نسبه ٨٨٪ أمتار أحرز ١٤ نسبه ٨٨٪ منتخب مصر تم التصويب عليه ١٤٦ تم التصدي ال ٤٦ نسبه ٣١٪ منتخب مصر صوب من الاجنحه ٣٤ تصويبه أحرز ٢٨ بنسبه ٨٢٪ منتخب مصر صوب من خارج ال٩ أمتار ٦١ تصويبه أحرز ٣٣ بنسبه ٥٤٪ منتخب مصر صوب من ال٦ أمتار ٣٣ تصويبه أحرز ٢٥ بنسبه ٧٦٪ منتخب مصر صوب من الهجمات السريعه ٢٠ تصويبه فاست بريك أحرز ١٦ بنسبه ٨٠٪ عمر لطفى أحرز ١٧ هدف من ٢٠ بنسبه ٨٥٪ ابراهيم السيد أحرز ١٥ هدف من ٢٠ بنسبه ٧٥٪ ٢٠ بنسبه ٧٥٪ حسن وليد ١٥ هدف من ٢١ بنسبه ٧١٪ Advertisements سيف هانى ١٤ هدف من ١٨ بنسبه ٧٨٪ مازن رضا ١٤ هدف من ١٨ بنسبه ٧٨٪ يوسف علاء الدين ١٢ هدف من ١٣ بنسبه ٩٢٪ احمد هشام ١١ هدف من ١٩ بنسبه ٥٨٪ مهاب محمد ١٠ أهداف من ١٥ بنسبه ٦٧٪ ياسر محمد ٧ أهداف من ١١ بنسبه ٦٤٪ يوسف أحمد ٦ اهداف من ١٢ بنسبه ٥٠٪ زياد احمد ٥ اهداف من ٧ بنسبه ٧١٪ عمر أحمد صادق ٤ اهداف من ٩ بنسبه ٤٤٪ عبد الفتاح على ٤ اهداف من ٦ بنسبه ٦٧٪ محمد سمير ٥ اهداف من ٩ بنسبه ٥٦٪ إحصائيات حراس مرمى منتخب مصر عبد الرحمن حميد تصدى الي ٣١ هدف من ٩٦ بنسبه ٣٢٪ مؤمن حسام تصدى الي ١٤ هدف من ٥٠ بنسبه ٢٨٪

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كانت هذه تفاصيل خبر إحصائيات لمنتخب ناشئي اليد عقب نهاية الجولة الرابعة من بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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