ديسابر: حققنا نتيجة جيدة للغاية أمام النجم الكونغولي

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه حقق نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، وأنه ما تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر فيها، وهي أول مباراة رسمية من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وسنعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، ولكن سعيد كثيرا بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته.

واكتسح فريق بيراميدز نظيره إيتوال الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما

مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد ديسابر على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف ولكن ما أوقف عدد الأهداف الكبير توقف بسبب أداء الفريق الكونغولي الجيد خاصة في الشوط الثاني.

وأشار إلى أن النتيجة كبيرة ولكن لا توجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي

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دخل مرماه جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن أن يغلق ملف مباراة بطل الكونغو ويركز على مباراة الأربعاء أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.

وحول لقاء الأهلي، قال ديسابر أنه سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا وعطوة، وأمامه بعض الوقت لحسم قراره بشأن التغييرات وهل يحافظ على التشكيل الأساسي أمام يجري بعض التعديلات أمام الأهلي.

وتحدث مدرب بيراميدز عن أن الفريق من مباراة لأخرى سيتطور بصورة كبيرة والأداء سيكون غاية في القوة وسعيد كثيرا بمستوى لاعبيه ويثق في إمكانياتهم وفي لقاء الإياب سيلعب على الفوز كذلك.