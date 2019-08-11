بعثة مصر المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية تتلقى إتصالات من السفير أشرف إبراهيم بالمغرب

تلقى المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الافريقية التي تقام في المغرب اتصال من السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب من أجل الإطمئنان على نتيجة الإجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم في المغرب مع الوفد.

كانت مقدمة بعثة مصر قد غادرت إلى المغرب يوم الخميس وعقدت الإجتماع التنسيقي الأول اليوم والذي انطلق في التاسعة صباحا واستمر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم لترتيب تسجيل وإقامة وتنقلات وأماكن تدريب بعثة

مصر.تشارك مصر ضمن 54دولة أفريقية مشاركة ببطولة الألعاب الأفريقية بالمغرب فى الفترة من 19 اغسطس حتى 31اغسطس ببعثة مكونة من 298 لاعب ولاعبة و 112 مدرب وإداري وحكم واطباء وتشترك مصر فى 24لعبة من 26 مسابقة رياضية ولم تشارك مصر فى الدراجات وكرة القدم وتأتى بعثة مصر فى المرتبة الرابعة بعد المغرب والجزائر ونيجيريا بعدد المشاركين والمنافسة شرسة على بطولة الدورة خاصة أن مصر حامل لقب دورة الألعاب الإفريقية الماضية التي أقيمت بالكونغو برازفيل عام 2015.الدورة الأفريقية بالمغرب تؤهل عدد من الألعاب لاولمبياد طوكيو 2020 .كشف العميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة المصرية ، أن المسابقات ستكون فى 4 مدن هى الرباط وسلا والدار البيضاء ومدينة الجديدة .وأضاف العميد يحي دعبس ، شارك فى الاجتماع التنسيقى لتسجيل اللاعبين فى مسابقات البطولة اللواء أحمد ناصر رئيس الاوكسا وعبد الله عباد رئيس البطولة وسميرة الاسماعيلى رئيس اللجان وابراهيم بولامى رئيس العمليات و وئام موش بلجنة الاعتماد والعلاقات ، وتقوم وزارة الشباب والرياضة المغربية بقيادة رشيد الطالبى العلمى بالمتابعة اليومية.